Flyktninghjelpen slår alarm om situasjonen i Jemen

FN har i lengre tid advart mot en massiv sultkatastrofe i borgerkrigsherjede Jemen, der over 18 millioner mennesker nå er avhengige av matvarehjelp utenfra.

2,2 millioner babyer lider i dag av akutt underernæring i landet, noe som er en økning på over 50 prosent siden utgangen av 2015, opplyste FNs nødhjelpssjef Stephen O'Brien nylig.

Jan Egeland deler O'Briens bekymring, men krigen i Jemen gjør det vanskelig for hjelpeorganisasjoner som Flyktninghjelpen å nå fram til dem som trenger det.

– Siden konflikten startet har alle partene i krigen hindret oss i forsøket på å nå de mest sårbare, sier Egeland.

Mangler penger

Onsdag var det giverlandskonferanse i Genève, men FN og hjelpeorganisasjonene sliter med å få inn pengene de trenger for å holde sulten på avstand i Jemen.

– I fjor ble bare 58 prosent av nødhjelpsappellen finansiert, og dette begrenset hjelpearbeidet. I dag ber vi givere stille opp med det som trengs av midler, og samtidig utøve det politiske presset som skal til for å sikre fred og tillate at økonomien i landet igjen kan reise seg, sier Egeland.

– Alle parter i Jemen må akseptere at hjelpen slippes fram, i tråd med Folkeretten, legger han til.

På flukt

Krigen har drevet over to millioner menneskene på flukt i Jemen, og mange av internflyktningene mangler både tak over hodet, mat, vann, helsetilbud og muligheter til skolegang.

Saudi-Arabia har fått krass internasjonal kritikk for vilkårlig bombing av sivile i Jemen, noe som i desember fikk USA til å stanse leveransene av visse våpen til landet.

FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein har tatt til orde for en internasjonal gransking og mener at Saudi-Arabia har gjort seg skyldig i krigsforbrytelser i nabolandet.

Blokade

Jemen er avhengig av å importere 90 prosent av all mat, men den saudiledede koalisjonen har innført en importblokade som rammer økonomien og sivilbefolkningen hardt.

Blokaden, krigshandlinger og gjentatte angrep på skoler, sykehus, veier, havner og broer, gjør Jemen til et land der snart hele befolkningen er avhengig av hjelp utenfra, konstaterer Flyktninghjelpen.

Under halvparten av landets sykehus og helsestasjoner er nå operative, og 1.600 skoler er stengt siden konflikten brøt ut. Landets bruttonasjonalprodukt har sunket med 35 prosent de siste to årene, og sentralbanken er snart tom.

1,2 millioner offentlige ansatte har mottatt lite eller ingen lønn de siste månedene, og krisen vokser dag for dag.

