Colombia og ELN i gang med fredsforhandlinger

– Det er svært gledelig at den colombianske regjeringen og geriljagruppen ELN nå har startet formelle forhandlinger. En varig fredsløsning i Colombia vil ikke være mulig uten at også ELN er om bord, sier utenriksminister Børge Brende (H) til NTB.

Forhandlingene åpnet som planlagt i Ecuador tirsdag, etter at ELN-geriljaen i forkant friga den kidnappede Odín Sánchez, samtidig som to ELN-fanger ble benådet av regjeringen. Utenriksdepartementet opplyser at norske diplomater bidro i begge tilfeller som del av en humanitær kommisjon, sammen med blant annet den katolske kirken og Det internasjonale Røde Kors. Norge bidro også i forhandlingene som i fjor resulterte i en endelig fredsavtale med Colombias største geriljagruppe, FARC. En fredsavtale med ELN blir omtalt som helt sentralt for å forebygge at medlemmer av ELN tar kontroll over områder der FARC tidligere regjerte.

– Oppstarten av fredsforhandlinger med ELN kommer på et viktig tidspunkt i den colombianske fredsprosessen. Tusenvis av FARC-soldater har den siste uken beveget seg inn i sonene der avvæpningen av geriljaen skal starte om kort tid, sier Brende.

Det er forventet at en ny fredsavtale vil følge de samme linjene som avtalen med FARC, en avtale det tok fire år å komme fram til. ELN ble opprettet i 1964 og har ifølge myndighetene i Colombia om lag 1.500 medlemmer.

