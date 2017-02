United-piloter ber Trump om hjelp mot Norwegian

I et brev til USAs president ber pilotforeningen i United Airlines ham om å umiddelbart følge opp Open Skies-avtalen med EU fra 2007. Avtalen skulle skape like konkurransevilkår for flyselskaper fra USA og Europa.

United Airlines mener Obama-administrasjonens avgjørelser om å slippe til Norwegian i USA «over tid vil ødelegge vår amerikanske luftfartsindustri og alle jobbene knyttet til den», melder Chicago Business Journal.

Brevet offentliggjøres to uker etter at piloter fra Southwest Airlines og NetJets demonstrerte mot beslutningen om å gi Norwegian Air Shuttles irske datterselskap Norwegian Air International flytillatelse i USA.

United Airlines har vært hardt presset på pris av blant annet rutene til SAS og Norwegian, og i desember meldte Finansavisen at flyselskapet hadde besluttet å legge ned ruten Oslo-New York, til tross for at planen var å fly daglig 5. mai til 5. september i 2017.

