Stort amerikansk handelsunderskudd

Tallene for desember ble lagt fram tirsdag. Selv om handelsunderskuddet sank litt mot slutten av året, økte det samlede underskuddet for hele 2016.

Økningen kan gi president Donald Trump et nytt argument for å endre USAs handelspolitikk. Trump er skeptisk til mange av USAs handelsavtaler og har lenge tatt til orde for en mer proteksjonistisk politikk.

