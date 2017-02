Romanias president erklærer full politisk krise

President Klaus Iohannis ble møtt med både positive tilrop og fyord da han tirsdag inntok talerstolen i nasjonalforsamlingen og erklærte at Romania opplever en full politisk krise.

I talen sa han også at de fleste rumenere nå opplever at landet går i feil retning.

- Ikke tull med Romania. Fortsett den økonomiske veksten, sa Iohannis, som før han ble president var leder for Det nasjonalliberale partiet.

Under talen ropte enkelte av parlamentarikerne "skam deg" før de marsjerte ut.

Masseprotestene den siste uken skyldes et regjeringsdekret om å avkriminalisere visse former for korrupsjon - et dekret som siden er blitt opphevet.

Lederen for regjeringspartiet PSD, Liviu Dragnea, står selv tiltalt for korrupsjon, og mange rumenere mistenker regjeringen for å ha vedtatt et dekret som skulle hindre at partilederen ble straffet.

Dragnea nektet å hilse på Iohannis da han ankom nasjonalforsamlingen. Heller ikke nasjonalforsamlingens president, Calin Popescu Tariceanu, ville hilse på ham.

Ifølge Tariceanu er landet i en "svært anspent situasjon".

