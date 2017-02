Putin ber om nye fredssamtaler om Ukraina

Samtalene bør finne sted så raskt som mulig, sa Putin da han snakket med Merkel på telefon. Utenriksministrene fra Ukraina, Russland, Tyskland og Frankrike bør delta, ifølge en uttalelse fra Kreml.

Kampene mellom ukrainske regjeringsstyrker og russisk-støttede separatister blusset opp i forrige uke. Mer enn et titall soldater og flere sivile er blitt drept. Begge parter mener den andre har skylden for at konflikten har forverret seg.

Merkel sa tirsdag at det foreløpig ikke er aktuelt å oppheve de europeiske sanksjonene mot Russland, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Situasjonen i Ukraina gjør det nødvendig å la sanksjonene stå ved lag, framholdt Merkel under et besøk i Polen.

USAs nye president Donald Trump ønsker seg et bedre forhold til Russland, og mange europeiske ledere er spente på hvordan han vil stille seg til sanksjonene som ble innført etter at Russland annekterte Krim-halvøya.

