Lege og foredragsholder Hans Rosling er død

Rosling døde tirsdag 68 år gammel etter å ha vært kreftsyk et års tid, opplyser familien.

Rosling var professor i internasjonal helse ved Karolinska institutet i Stockholm og forsket blant annet på sammenhengen mellom økonomi og helse rundt om i verden.

Han var også viden kjent i inn- og utland for sine foredrag.

- Enorm innsats

- Det er svært trist å få beskjed om at Hans Rosling har gått bort. Hans innsats for folkehelse og folkeopplysning var enorm. Hans pedagogiske foredrag var banebrytende, både for evnen til å få ut ny kunnskap og for å stikke hull på gamle fordommer om helsetilstanden i verden, sier fungerende rektor ved Karolinska institutet, Karn Dahlman-Wright i en uttalelse.

- Jeg kan bare håpe at mange flere vil følge i hans fotspor, sier hun videre.

Talte om Syria

Rosling var en av initiativtaker til Leger Uten Grensers avdeling i Sverige og en av grunnleggerne av stiftelsen Gapminder.

Han ble særlig kjent etter en tale om Syria-krisen i 2015 der han sammenlignet tallet på hvor mange syriske flyktninger som kommer til Sverige, med hvor mange mennesker det var til stede på foredraget hans.

Det var 12.200 tilhørere til stede i Globen den kvelden. Rosling pekte på at kun 3 prosent av alle syriske flyktninger hadde kommet til Sverige.

- Dere på de tre første radene, dere representerer de flyktningene som har kommet hit. Velkommen, sa han.

Etter talen hans fikk han mye skryt og ros på sosiale medier for "brutal ærlighet" og å ha forklart problemstillingen på en enkel måte.

