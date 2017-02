Iran: Trump har avslørt USA

- Vi er takknemlige overfor denne herren, som har vist fram USAs sanne ansikt, sier Irans øverste og åndelige leder, ayatolla Ali Khamenei.

- Det vi har sagt i over 30 år, at det er politisk, økonomisk, moralsk og sosial korrupsjon i det amerikanske regjeringssystemet, har denne herren sørget for å gjøre synlig under valget og etter valget, sa Khamenei da han tirsdag talte til militære offiserer i Teheran.

Samme dag holdt Irans president Hassan Rouhani en TV-tale der han kritiserer Trumps stempling av atomavtalen som en "dårlig avtale".

- Det er en vinn-vinn-avtale, som kommer alle til gode, framholdt Rouhani.

Forbilde

Han mener også at avtalen og forhandlingene som førte fram til den, vil kunne fungere som et forbilde for hvordan andre konflikter i Midtøsten kan løses. Med "flere titall" lignende høyprofilerte forhandlinger, vil det kunne føre til "sikkerhet og stabilitet i regionen", mener han.

Ifølge Rouhani ble blant annet Syria-samtalene som nylig fant sted i Kasakhstan arrangert etter samme mal.

Avtalen mellom Iran og de fem vetomaktene i FNs sikkerhetsråd samt Tyskland ble inngått i juli 2015. Den sikrer internasjonal kontroll med Irans atomprogram slik at Iran ikke bruker programmet til å utvikle atomvåpen. Til gjengjeld ble sanksjonene mot Iran opphevet.

Sanksjoner

Trump gikk flere ganger ut mot atomavtalen under valgkampen, men har ikke vært like åpent kritisk etter at han ble president. I forrige uke vedtok han imidlertid nye sanksjoner mot over 20 iranske personer og selskaper som følge av Irans test av en langdistanserakett som kan bære atomvåpen. Før sanksjonene ble vedtatt, tvitret Trump at "iranske ledere bør være takknemlige for den forferdelige avtalen som USA inngikk med dem".

Kravet om at Iran ikke skal teste slik raketter er ikke en del av atomavtalen, men i etterkant vedtok Sikkerhetsrådet en egen resolusjon der Iran bes om å unngå slike tester de neste årene.

(©NTB)