IMF: Hellas’ gjeld er uholdbar

De siste årene har milliarder av euro gått Hellas' vei, fulgt av krav om sviende budsjettkutt og prioriteringer. Mandag møttes styret i IMF for å diskutere situasjonen og framtiden for gresk økonomi.

- Til tross for Hellas' enorme oppofrelser og sjenerøs støtte fra europeiske partnere kan ettergivelse av gjeld trolig bli nødvendig for å oppnå et holdbart gjeldsnivå, skriver IMF i en uttalelse.

Hellas har nå 23 prosent arbeidsledighet og gjelda utgjør ifølge IMF 180 prosent av det mest optimistiske anslaget for brutto nasjonalprodukt. Det betegnes som «ikke bærekraftig». I tillegg til sletting av gjeld vil IMF ha tett oppfølging fra greske myndigheter, og foreslår at landet reduserer pensjonsutbetalinger og øker skatter.

IMF spår at Hellas 'økonomi på lang sikt vil ha en årlig vekst på i underkant av 1 prosent. Det er ikke mye, men langt bedre enn utviklingen de siste årene da pilene pekte motsatt vei.

