EU-land kan bli pålagt å dele ut humanitære visum

I en uttalelse tirsdag argumenterer Mengozzi, som har som rolle å gi råd til EU-domstolen, at ethvert EU-medlemsland må utstede visum på humanitært grunnlag hvis det dreier seg om frykt for alvorlige konsekvenser.

Uttalelsen er et svar på at Belgia har nektet å gi humanitære visum til en familie fra Aleppo i Syria. Familien har ingen sterke bånd til Belgia, argumenterer belgiske myndigheter. Familien antas å fortsatt befinne seg i Syria.

Mengozzis argumentasjon er ingen rettslig bindende vurdering for EU-domstolen, men slike uttalelser blir ofte fulgt opp når domsavsigelse skal finne sted. I denne saken vil det trolig skje om noen uker. Dommen kan da sette presedens for EU-medlemslandenes flyktningpolitikk.

Migrasjonsekspert Yves Pascouau i tankesmia European Policy Centre mener Mengozzis uttalelse kan endre spillereglene fullstendig.

- Situasjonen i Belgia er jo ikke isolert. I første omgang har dette betydning for mange familier som allerede har fått avslag på sine visumsøknader. Men hvis domstolen sier at medlemslandene skal utstede visum, må man anta at langt flere kommer til å søke visum på konsulater i Libanon og andre steder, sier Pascouau.

