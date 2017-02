Danske eksperter bekymret over prislapp på fedme

Det viser en ny undersøkelse fra Kora, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse i Danmark. De har regnet ut at svært overvektige personer koster nesten 40.000 kroner per år i utgifter til helse og omsorg. Men det kan være problematisk å sette tall på hva overvektige koster samfunnet, skriver Kristeligt Dagblad.

Flere eksperter frykter at oppmerksomhet rundt tallene vil skygge for hensynet til individene.

– Overvekt er i likhet med røyking 100 prosent selvforskyldt i manges øyne. Derfor kan man frykte at en slik beregning blir enda en måte å stigmatisere folk på, personer som i utgangspunktet ikke er i en sterk posisjon, fordi overvekt er mer utbredt i samfunnslag med lavere utdannelse og dårligere økonomi, sier Nanna Mik-Meyer, forskningsprofessor ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

(©NTB)