Vil nekte Trump å tale i det britiske Parlamentet

– Vi verdsetter vårt forhold til USA. Men jeg føler veldig sterkt at vår motstand mot rasisme og kvinneundertrykkelse og vår støtte til likhet for loven og et uavhengig rettsvesen er svært viktig for Underhuset, sa John Bercow i en tale mandag.

Bercow sier han ville ha motsatt seg å la Trump få tale i Underhuset også før Trump lanserte det omstridte innreiseforbudet for borgere fra sju hovedsakelig muslimske land.

– Men etter dette har jeg bare blitt enda mer imot at han skal få tale her, sa Bercow.

I kraft av å være leder i Underhuset er Bercow én av tre myndighetspersoner som må gi sin tillatelse til at utenforstående kan få tale i det folkevalgte kammeret i det britiske Parlamentet.

Samtidig forventes det at han er partipolitisk nøytral, og flere kritikere mener at han ved denne uttalelsen har brutt nøytralitetsprinsippet. En av dem er Nigel Farage, tidligere leder av det innvandrings- og EU-kritiske partiet UKIP.

– Bercow burde opprettholde våre flotte parlamentariske tradisjoner og forholde seg nøytral, sier Farage, som er en av Trumps sterkeste støttespillere i Storbritannia.

