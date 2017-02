Tre døde i brann i saunaklubb i Berlin

Rundt 50 brannfolk arbeidet natt til mandag med å få kontroll over brannen og gjennomgå lokalene i saunaklubben Steam Works i bydelen Schöneberg i Berlin.

En mann ble fraktet til sykehus med mistanke om røykforgiftning, og ytterligere 15 personer ble undersøkt på stedet. Dødsårsaken for de tre som omkom, er foreløpig ukjent.

Klubben omfatter 2.000 kvadratmeter i kjelleren i en tietasjes bygning i Kurfürstenstrasse og består av mange mindre rom. Brannvesenet opplyser at flammene ikke spredte seg til etasjene over, som blant annet huser et eldrehjem. Årsaken til brannen er ikke kjent, og politiet skal etterforske hendelsen.

(©NTB)