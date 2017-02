Romanias regjering vil ikke gå av

Leder for det sosialdemokratiske regjeringspartiet PSD, Liviu Dragnea, sa mandag at både PSD og de andre partiene i koalisjonsregjeringen har uttrykt uforbeholden støtte til regjeringen og statsminister Sorin Grindeanu.

Dragnea selv kan selv ikke være statsminister ettersom han ble dømt for valgfusk i april i fjor. Han står dessuten tiltalt for maktmisbruk.

Demonstrasjonene startet tirsdag etter at regjeringen vedtok et dekret som avkriminaliserte handlinger som tidligere var regnet som korrupsjon. Søndag opphevet regjeringen dekretet, men den har varslet at den vil fremme et nytt forslag i nasjonalforsamlingen, der regjeringspartiene har flertall.

Mange demonstranter har varslet at de vil fortsette å demonstrere mot en regjering de ikke har tillit til.

– Regjeringen ligner en tyv som forsøker å bli tilgitt ved å gi tilbake det han har stjålet, sier politisk analytiker Cristian Tudor Popescu.

Protestbølgen er den største siden diktatoren Nicolae Ceausescus fall i 1989. Hundretusener har demonstrert i en rekke byer seks dager på rad.

Regjeringen er anklaget for å avblåse kampen mot korrupsjon i det fattige EU-landet. Dekretet, som skulle ha trådt i kraft 10. februar, innebar at en korrupt tjenestemann bare kunne straffes med fengsel dersom beløpet overstiger 200.000 leu – tilsvarende knappe 400.000 kroner.

(©NTB)