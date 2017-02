Netanyahu ut mot Iran under London-besøk

Netanyahu har på forhånd varslet at Iran vil være den viktigste saken han tar opp med statsminister Theresa May og utenriksminister Boris Johnson under mandagens London-besøk. Håpet er at britene vil følge i Trumps fotspor og vedta nye sanksjoner.

Under besøket roste Netanyahu USAs president Donald Trump for å ha vedtatt nye sanksjoner mot Iran sist fredag, og han tok til orde for at andre "ansvarlige" land bør gjøre likedan. Han anklaget også Iran for å ha kommet med "den ene provokasjonen etter den andre".

Et tema som Netanyahu helst ønsker å unngå, er Israels klarsignal for bygging av tusenvis av nye boliger i okkuperte områder i Øst-Jerusalem og resten av Vestbredden.

Bakgrunnen for USAs nye sanksjoner mot Iran, er Irans nylige test av en langdistanserakett som kan bære atomvåpen.

I en FN-resolusjon fra 2015 blir Iran bedt om å ta en pause på inntil åtte år i aktiviteter knyttet til raketter som kan frakte atomvåpen. Resolusjonen ble vedtatt kort tid etter signeringen av den internasjonale atomavtalen med Iran, som skal hindre at Iran kan bruke sitt kjernefysiske program til å produsere atomvåpen.

