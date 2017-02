Merkel får partistøtte til gjenvalg

Merkel får dermed grønt lys av sitt eget kristendemokratiske høyreparti CDU og søsterpartiet CSU i Bayern, til å forsøke seg på en fjerde periode som Tysklands statsminister.

CDU har støttet Merkels kandidatur siden partilandsmøtet i desember. Men CSU hadde ikke erklært sin støtte før møtet mellom de to partienes ledelse i München mandag formiddag.

Beslutningen ses i lys av at sosialdemokratene SPD nå gjør det bedre på målingene etter å ha fått EU-veteranen Martin Schulz som ny statsministerkandidat og Merkel-utfordrer.

CSU har krevd at Merkel strammer inn innvandringspolitikken for å kunne fortsette å støtte henne. Merkel har tidligere avvist kritikk fra CSU for ikke å ha innført et tak på antall flyktninger som kan komme til Tyskland.

Politiske analytikere mener Merkels ståsted i flyktningpolitikken og uenigheten mellom CDU og CSU utgjør en stor utfordring som kan gi økt oppslutning til høyrepopulistiske AfD.

