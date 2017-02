Macron spiser seg inn på ny måling

Den uavhengige sentrumskandidaten kommer til å vinne andre og avgjørende runde av det franske presidentvalget med 65 prosent, mot 35 prosent for Le Pen, ifølge en måling fra Opinionway som er gjengitt av Reuters.

Målingen ble lagt fram mandag, få timer før de konservatives presidentkandidat François Fillon skulle holde pressekonferanse for å forsvare seg mot beskyldninger om korrupsjon. Han anklages for å ha lønnet sin kone med statlige midler for arbeidsoppgaver hun angivelig ikke har utført.

Fillon ledet tidligere på meningsmålingene og ble spådd å vinne over Le Pen i presidentvalgets andre runde i mai, men beskyldningene har sendt ham nedover. Ifølge mandagens måling kommer Fillon til å få 20 prosent av stemmene i valgets første omgang og blir dermed slått ut.

Macron har entret arenaen og spist seg stadig mer inn i velgermassen. Ifølge målingen får Macron 23 prosent i første omgang, og altså 65 prosent i andre omgang, mens Le Pen spås å vinne første valgomgang med 26 prosent, men tape mot Macron i andre og avgjørende omgang.

