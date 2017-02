Kilder: Fillon går til motangrep

Fillon skal forsvare seg etter å ha blitt utsatt for beskyldninger i over en uke om at han skal ha lønnet sin kone med offentlige midler, for arbeid hun ikke har utført, opplyser nære kilder til Reuters.

Den 62 år gamle tidligere statsministeren er under press fra sine egne konservative partifeller som mener han bør trekke seg fra valgkampen. Fillon var favoritt på meningsmålingene, men oppslutningen rundt ham har falt.

Alain Juppé, en annen tidligere statsminister, har på Twitter gjort det klart at han ikke ønsker å overta som partiets kandidat.

