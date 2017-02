Israelske angrep mot Hamas på Gazastripen

I alt 19 angrep med fly og artilleri ble gjennomført mot mål både i Gaza by og i Khan Yunis mandag, opplyser palestinske sikkerhetskilder.

Angrepene var gjengjeldelse etter at ukjente palestinske militante tidligere på dagen hadde avfyrt en rakett fra Gazastripen og inn i Sør-Israel, ifølge israelsk militærradio.

Ingen personer kom til skade i dette angrepet.

Israelske militærkilder anklager Hamas for å stå bak rakettangrepet mot Sør-Israel. Hamas på sin side anklager Israel for å fyre opp under nye konflikter i den palestinske enklaven.

