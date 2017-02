Frykter korrupsjonsanklager skal kvele demokratiorgan

Anklager om korrupsjon og interessekonflikter blant nåværende og tidligere medlemmer av forsamlingen har fått alarmen til å gå blant nordiske og baltiske medlemmer.

De har sendt et skarpt brev til parlamentarikerforsamlingen PACEs øverste organ, Byrået, med krav om full opprydning.

- Det blir umulig å snakke om menneskerettigheter og demokrati hvis vi hele tiden opplever påstander om at parlamentarikere i Europarådet tar mot bestikkelser og lar seg påvirke av lobbyister, sier Ingjerd Schou til NTB.

Stortingsrepresentanten leder den norske PACE-delegasjonen.

- Hvis vi ikke skikker vårt bo, mister vi all legitimitet og troverdighet for vårt arbeid, konstaterer Høyre-politikeren.

Schou peker på at PACE, en av flere institusjoner i Europarådet, er viktig fordi folkevalgte fra 47 land, blant dem Ukraina, Russland og Tyrkia, sitter sammen i forsamlingen. PACE engasjerer seg for å sikre menneskerettigheter og bygge demokrati i medlemsstatene gjennom å trygge forsamlings-, ytrings- og trykkefrihet.

Flere anklager

Men PACE har i en årrekke slitt med anklager og rykter om at både nåværende og tidligere medlemmer har latt seg korrumpere.

Den siste saken rettes først og fremst mot den italienske politikeren Luca Volontè, som tidligere ledet PACE' sentrum-høyre-gruppe, skriver den britiske avisen The Guardian.

Han etterforskes nå av påtalemakten i Milano for å ha tatt imot over 20 millioner kroner for å jobbe for Aserbajdsjan og beskytte landets utskjelte, autoritære regime innad i PACE.

Ifølge menneskerettsgrupper spilte Volontè en nøkkelrolle i arbeidet med å sørge for at en svært kritisk rapport om mishandling av politiske fanger i Aserbajdsjan led nederlag i PACE i 2013. Volontè avviser anklagene.

I kjølvannet av saken har PACE blitt anklaget for å vende det døve øret til når det blir fremsatt påstander om korrupsjon.

Lover gransking

Schou vil ikke kommentere enkeltsaker, men sier det nå er altfor mange eksempler på påstander og rykter som må ryddes av veien.

- Vi må skjerpe inn etikkodeksen for PACE. Vi kan ikke ha tidligere parlamentarikere som kommer inn og driver lobbyvirksomhet mot Europarådet, mener hun.

De nordiske og baltiske parlamentarikerne tar i brevet til orde for en "uavhengig og ekstern" gransking av korrupsjonsanklagene. I en pressemelding fra PACE ser det ut til at de blir bønnhørt.

Der heter det nemlig at Byrået lover å gjennomgå PACEs etiske retningslinjer og be om innspill fra Europarådets anti-korrupsjonsorgan GRECO. Sist, men ikke minst understrekes behovet for en uavhengig, ekstern gransking av "skjulte metoder som oppmuntrer til korrupsjon".

- Disse tre skrittene er avgjørende for å gi en utvetydig respons på de ulike anklagene som er fremsatt, og gjenopprette tilliten til PACE, sier forsamlingens president Pedro Agramunt.

(©NTB)