FN: – IS er på defensiven 

– IS er militært sett på defensiven i flere regioner, særlig i Afghanistan, Irak, Libya og Syria, heter det i rapporten til FNs sikkerhetsråd fra FNs generalsekretær António Guterres.

Ekstremistgruppen opererer på "krisebudsjett", heter det videre i rapporten som ble offentliggjort mandag. FN anslår at gruppen i 2015 tjente så mye som 500 millioner dollar på salg av olje, et beløp som falt til 260 millioner for fjoråret.

Ifølge rapporten drar også langt færre personer enn tidligere til Irak og Syria for å slutte seg til gruppen. Årsaken er både at IS har "mindre tiltrekningskraft" enn før, men også at land har gjennomført tiltak for å stoppe fremmedkrigere.

Selv om IS er svekket, advarer rapporten samtidig om at gruppen fortsatt utgjør en alvorlig trussel og at den delvis tilpasser seg den nye hverdagen med tap på slagmarken.

