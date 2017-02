Afghansk diplomat drept i Pakistan

Motivet for drapet er ikke kjent, men ifølge en talsmann for politiet ser det ut som om det handler om en personlig konflikt. Drapsmannen, som selv er afghaner og jobbet for et privat vaktselskap, er pågrepet.

En talsmann for det afghanske konsulatet i Karachi opplyser at den drepte jobbet som konsulatets tredjesekretær.

