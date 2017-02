Tyske sosialdemokrater med vind i seilene

Støtten til SPD har denne uka økt til 29 prosent, ifølge en måling utført av Emnid for avisa Bild søndag. Det er en økning på hele 6 prosentpoeng sammenlignet med uka før.

På den samme meningsmålingen får kristendemokratene CDU 33 prosents oppslutning. Ledelsen til Angela Merkels parti CDU over koalisjonspartneren SPD har dermed krympet til bare 4 prosentpoeng. Til sammenligning skilte 14 prosentpoeng de to partiene for bare en uke siden.

Dagens to største opposisjonspartier, De Grønne og venstrepartiet Die Linke, går tilbake 2 prosentpoeng hver til 8 prosent på målingen. Støtten til det høyrepopulistiske partiet AfD står uendret på 11 prosent. Høyreliberale FDP får 6 prosent.

SPD har hatt framgang på flere målinger den siste uka. Oppturen forklares med entusiasme over at partiet valgte Martin Schulz til å utfordre Merkel i valget i september. Schulz var inntil i fjor leder for EU-parlamentet. 61-åringen har lang fartstid i Brussel, men er en nykommer i tysk politikk.

