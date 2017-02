Trump til Italia i mai

Etter at Trump onsdag snakket med Italias statsminister Paolo Gentiloni lørdag, opplyser Det hvite hus at presidenten skal delta når lederne for verdens sju viktigste økonomier møtes i Taormina på Sicilia.

Valget av Trump har ført til den største riften i det transatlantiske forholdet siden George W. Bush invaderte Irak i 2013. Flere europeiske regjeringer er bekymret for at Trump tilsynelatende støtter nasjonalistiske og populistiske partier, og man frykter å havne i klem mellom et fiendtlig innstilt USA og et fiendtlig innstilt Russland. Trump har så langt gjort lite for å dempe denne bekymringen, og han har hatt møter med personer som både er imot EU og stiller spørsmål ved NATOs relevans.

I samtalen med Gentiloni gjentok Trump at USA stiller seg bak NATO, og han vektla hvor viktig det er at NATO-landene deler den økonomiske byrden forsvarsutgiftene utgjør, opplyser Det hvite hus.

Visepresident Mike Pence er ventet å delta på en sikkerhetskonferanse i München og Brussel senere i måneden der håpet er å få noen avklaringer.

