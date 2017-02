Nytt nederlag for Trumps innreiseforbud

Den amerikanske presidenten led søndag nok et knusende nederlag i en amerikansk domstol.

Bare timer etter at justisdepartementet anket kjennelsen som satte en midlertidig stopper for Trumps innreiseforbud, kom følgende beskjed fra ankedomstolen i San Francisco: Innreiseforbudet for borgere fra sju overveiende muslimske land kan ikke umiddelbart gjeninnføres mens anken behandles.

Dermed blir den midlertidige forføyningen fra en føderal dommer i Seattle stående inntil videre.

-Fly nå

Som følge av fredagens kjennelse, ble innreiseforbudet for flyktninger og borgere fra Iran, Irak, Syria, Libya, Jemen, Sudan og Somalia, midlertidig opphevet.

Siden har reisende som var rammet av Trumps omstridte ordre, hastet av gårde for å rekke et fly til USA. Mange har ankommet landet uten problemer, melder advokater og aktivister fra flere amerikanske flyplasser.

De oppfordrer folk fra de aktuelle landene som har gyldig visum, til å komme seg til USA så raskt som mulig ettersom Trump har lovet å gjeninnføre forbudet snarest.

60.000 rammet

Tusenvis har den siste uka blitt nektet å passere passkontroller på flyplasser over hele USA, på tross av at de har gyldig visum til USA, som krever en grundig søknadsprosess. Opptil 60.000 visum ble annullert som følge av Trumps ordre, men de fleste av dem er nå gyldige igjen.

I anken som lørdag ble levert til den føderale domstolen i California, anføres det at presidenten har uinnskrenket rett til å utestenge eller slippe inn utlendinger.

Kan ende i Høyesterett

Professor Dag Blanck ved universitetet i Uppsala tror Trump kan få problemer med å stoppe kjennelsen som blokkerer innreiseforbudet. Striden mellom presidenten og domstolene kan gå helt til Høyesterett.

–Det er det amerikanske maktfordelingsprinsippet – mellom den dømmende og den utøvende makten – som kommer til syne her, påpeker Blanck, som er professor ved det svenske instituttet for nordamerikastudier.

Han stusser over at Trump offentlig har gått til angrep på den føderale dommeren som avga kjennelsen.

–Det antyder, om man skal lese det velvillig, at Trump ikke forstår hvordan systemet fungerer. Juridiske og konstitusjonelle spørsmål egner seg ikke til diskusjon på Twitter, sier professoren til TT.

"Privilegium"

Dommeren i Seattle argumenterte fredag med at innreiseforbudet er grunnlovsstridig. Dagen etter ble kanselleringen av visumene reversert, og grensemyndighetene fikk beskjed om å slippe inn alle med gyldige reisedokumenter.

I justisdepartementets anke heter det at det er et grunnleggende prinsipp at "en fremmed som ber om å få innreise til USA, ber om et privilegium". Utlendinger har ingen konstitusjonelle rettigheter i det henseende, framholder regjeringens advokater i anken.

Innreiseforbudet er nødvendig for "å sikre at de som er godkjent for innreise, ikke har til hensikt å skade amerikanere, samt at de ikke har noen bånd til terrorisme", heter det fra justisdepartementet.

(©NTB)