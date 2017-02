Båt med over 120 migranter stanset utenfor Libya

Båten seilte fredag ut fra Sabratha, en småby rundt sju mil vest for Libyas hovedstad som har blitt en base for menneskesmuglere.

Båtens motor sviktet, og en kystvaktpatrulje møtte båten rundt 20 nautiske mil nordøst for Tripoli, ifølge en fotograf fra nyhetsbyrået AFP.

Blant passasjerene var over 120 migranter fra ulike afrikanske land, deriblant ti kvinner og fem barn, opplyser en representant for kystvakten.

Myndigheter i det konfliktherjede landet opplyste lørdag at de har hindret over 400 migranter og flyktninger i å ta seg til Europa de siste dagene.

Kunngjøringen kommer etter at EU-lederne under et toppmøte på Malta ble enige om en rekke tiltak for å begrense massemigrasjon fra Libya.

Planen omfatter finansiering og opplæring av den libyske kystvakten, samt hjelp til nabolandene for å stenge ruter inn i Libya.

Landet har vært preget av kaos og anarki siden den mangeårige lederen Muammar Gaddafi ble styrtet i et NATO-støttet opprør i 2011. Siden har landet blitt et lukrativt marked for menneskesmuglere.

Hittil i 2017 har rundt 230 mennesker omkommet i forsøket på å ta sjøveien til Europa, ifølge FN.

(©NTB)