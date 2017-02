Assad spiser seg inn på IS-områder

Syriske soldater og styrker lojale overfor Assad har spist seg inn på IS-kontrollerte områder i nord, nær Damaskus og ved oldtidsbyen Palmyra. Søndag sto regimestyrkene stadig nærmere byen al-Bab 25 kilometer sør for grensen til Tyrkia, den siste gjenværende IS-skansen i Aleppo-provinsen, ifølge statlige medier og eksilgruppen SOHR.

- Regimestyrker har rykket fram og tatt Owaisheh, en landsby øst for al-Bab. De er bare noen hundre meter unna den eneste veien som gir IS tilgang til området lenger øst, sier SOHR-leder Rami Abdulrahman.

Assads styrker fikk støtte fra Hizbollah-bevegelsen og Russland, legger han til.

Assads styrker kjempet også søndag mot IS i Homs-provinsen. Styrkene har inntatt oljefeltet Hayyan vest for oldtidsbyen Palmyra, ifølge Abdulrahman. Det statlige syriske nyhetsbyrået SANA opplyser at styrkene har nedkjempet IS i to landsbyer nær Palmyra.

Det var også kamper mot IS rundt militærflyplassen al-Seen nordøst for Damaskus søndag, ifølge London-baserte SOHR, som får sine opplysninger fra et kildenettverk på syrisk jord.

(©NTB)