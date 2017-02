Anke over forføyning levert i USA

I ankeskrivet ber departementet en føderal ankedomstol oppheve den midlertidige forføyningen som fredag ble utstedt av en føderal dommer i Seattle. Der ble det satt en landsomfattende midlertidig stopp for innreiseforbudet for flyktninger og borgere fra sju land med overveiende muslimsk befolkning.

Samtidig har presidenten selv vært ute på Twitter igjen. Der har han blant annet spurt hvor landet er på vei når en dommer kan stanse et innreiseforbud «slik at hvem som helst, selv med onde hensikter, kan komme til USA». Han sier også at «mange svært ille og farlige personer kan strømme inn i landet».

Trump undrer seg også over hvorfor ikke advokater bruker en dommeravgjørelse fra Boston i stedet for den «latterlige avgjørelsen» fra Seattle. En føderal dommer sa nei til å videreføre en midlertidig forføyning mot presidentordren.

(©NTB)