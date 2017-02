- 400 antatte IS-medlemmer pågrepet i Tyrkia

De fleste av de 60 som ble pågrepet i hovedstaden Ankara søndag, er utenlandske statsborgere, melder nyhetsbyråene Anadolu og Dogan. Rundt 150 ble pågrepet i Sanliurfa sørøst i landet, mens det meldes om titalls pågripelser i ulike provinser, fra Bursa i vest til Bingol i øst.

Blant de om lag 400 pågrepne er flere mistenkt for å ha planlagt angrep på vegne av ekstremistgruppa, ifølge tyrkiske medier.

På nyttårsaften ble 39 mennesker, de fleste av dem utlendinger, drept i et angrep mot en nattklubb i Istanbul. IS tok på seg ansvaret for angrepet. Tyrkiske medier opplyser ikke om hvorvidt søndagens aksjon i hovedstaden er tilknyttet terroren.

Den mistenkte gjerningsmannen bak massakren i Istanbul ble pågrepet 16. januar. Usbekeren har ifølge myndighetene innrømmet at han utførte angrepet.

Etter massakren meldte avisa Hurriyet at IS angivelig også planla å gå til angrep i Ankara på nyttårsaften. Planene skal ha blitt droppet etter pågripelser fra tyrkisk politi.

Tyrkia ble i fjor rystet av en rekke terrorangrep som kostet flere hundre menneskeliv.

