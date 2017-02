USA opphever tilbakekalling av visum etter kjennelse

Det skjer etter at en føderal dommer i delstaten Washington tilsidesatte det omstridte innreiseforbudet. Presidentordren har i over en uke ført til at borgere fra Iran, Irak, Syria, Sudan, Somalia, Jemen og Libya har blitt nektet innreise til USA, selv om de har gyldig visum.

Domstolens midlertidige forføyning er landsomfattende, og amerikansk UD bekrefter lørdag at de omgjør annulleringen av visumene for borgere som ble omfattet av forbudet.

Tidligere har utenriksdepartementet opplyst at opptil 60.000 utlendinger fra de sju landene har fått sine visum "midlertidig opphevet" i tråd med Trumps ordre om å nekte dem innreise.

Departementet opplyser at det nå har reversert annulleringen slik at visumene igjen er gyldige. Det skjer etter en orientering fra justisdepartementet om kjennelsen fra dommer James Robart i delstaten Washington fredag.