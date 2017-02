USA lover Japan å forsvare omstridte øyer i Sør-Kinahavet

Mattis var lørdag i Tokyo der han hadde samtaler med sin japanske motpart Tomomi Inada.

- Jeg gjorde det klart at vår langvarige politikk hva gjelder Senkaku-øyene, er uendret - USA fortsetter å anerkjenne Japans kontroll over øyene, sa Mattis etter møtet.

- Og som sådan gjelder artikkel 5 i den japansk-amerikanske sikkerhetsavtalen, fortsatte Mattis.

Artikkel 5 forplikter USA å forsvare Japan eller territoriene landet har kontroll over, mot ethvert angrep.

Kina advarer

Kort tid etter Mattis' uttalelse kom svaret fra Beijing, som også gjør krav på Senkaku-øyene - i Kina kjent som Diaoyu.

- Diaoyu-øyene og nærliggende øyer og holmer har vært en permanent del av Kinas territorium fra gammelt av, et historisk faktum som ikke lar seg endre, sier talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet Lu Kang.

- Vi oppfordrer USA til å ha en ansvarlig holdning, stoppe å komme med gale uttalelser og unngå å gjøre saken mer komplisert og bringe ustabilitet til den regionale situasjonen, sier Lu videre.

Styrker samarbeidet

Mattis' besøk til Asia er den første reisen etter at han tok over ledelsen av Pentagon, og han kom til Japan etter først å ha besøkt Sør-Korea tidligere i uken.

Som i Sør-Korea var bekymringen for Nord-Koreas rakettprogram også noe av det ministrene i Tokyo snakket om. I fjor sendte regimet i det lukkede landet opp rundt 20 ballistiske missiler og gjennomførte to atomtester.

Mattis og Inada ble under møtet enige om å styrke det militære samarbeidet mellom USA og Japan. Sikkerhetsalliansen mellom de to landene er «en hjørnesten for fred, velstand og frihet» i Asia og Stillehavsregionen, sa Mattis, som lover å jobbe tett med Japan for å utvikle det gode forholdet.

Både Sør-Korea og Japan har vært urolige for forholdet til USA etter at president Donald Trump i valgkampen satte spørsmålstegn ved verdien av å samarbeide med dem. Fredag forsikret Mattis dem om USAs fortsatte forpliktelse. Han advarte også Nord-Korea og sa at enhver bruk av atomvåpen mot USA eller landets allierte, vil bli møtt med et «effektivt og overveldende» svar.

