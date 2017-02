Tusener i protest mot Trump i London og Berlin

For demonstrantene i den britiske hovedstaden var hovedkravet at statsminister Theresa May trekker tilbake besøksinvitasjonen til Trump. Ifølge arrangørene deltok rundt 40.000 mennesker i lørdagens protest.

Den amerikanske presidentens politiske grep i sine første to uker ved roret har skapt misnøye i en rekke land, også blant mange i det tradisjonelt USA-vennlige Storbritannia.

Lørdag marsjerte demonstrantene i London mot Parlamentet i byen mens de ropte "Theresa May, skam deg!" Mange av de frammøtte bar på plakater som uttrykte avsky mot Trumps beslutning om å nekte folk fra sju hovedsakelig muslimske land innreise til USA.

Innreiseforbudet ble lørdag midlertidig opphevet etter en rettslig kjennelse, til store protester fra Trump selv.

May besøkte nylig Trump i Washington, og Trump er invitert på statsbesøk til Storbritannia, mest trolig til sommeren. Også i byene Manchester og Birmingham var det lignende demonstrasjoner.

I Berlin demonstrerte over tusen mennesker mot Trumps omstridte innreiseforbud, skriver Berliner Zeitung. Demonstrantene samlet seg utenfor den amerikanske ambassaden i byen.

Også i Paris, Stockholm og Barcelona var det demonstrasjoner mot Trump lørdag.

- Vi er her for å si at vi ikke godtar hat, sier den 20 år gamle amerikaneren Michael Jacobs, en av arrangørene for protesten i Paris.

