Trump raser mot skroting av innreiseforbud

- Meningen til denne såkalte dommeren, som i bunn og grunn hindrer landet vårt å håndheve loven, er latterlig og vil bli omgjort, skriver Trump på Twitter lørdag.

Han sikter til James Robart, dommeren i delstaten Washington som har utstedt en midlertidig forføyning mot presidentens ordre om å nekte innreise for personer fra sju hovedsakelig muslimske land. Dommeren fastslo i fredagens kjennelse at forbudet er i strid med USAs grunnlov.

Få timer etter Trumps tweet bekrefter både USAs utenriksdepartement og departementet for innenlandssikkerhet at de føyer seg etter kjennelsen.

60.000 rammet

Det betyr at Trumps innreiseforbud er midlertidig opphevet. Dermed kan visumene som den siste uka er kansellert som følge av Trumps ordre, nå bli gyldige igjen.

- De personene med visum som ikke er blitt fysisk tilbakekalt, kan nå reise dersom visumet er gyldig på andre måter, sier en talsmann i UD til AFP.

Opptil 60.000 utlendinger fra Iran, Irak, Syria, Libya, Jemen, Sudan og Somalia har ifølge amerikansk UD fått sine visum "midlertidig opphevet" i tråd med presidentordren som nekter dem innreise.

Grønt lys

Departementet for innenlandssikkerhet opplyser samtidig at myndighetene ikke lenger vil instruere flyselskaper til å hindre passasjerer fra de aktuelle landene å gå ombord i fly til USA, så sant de har visum.

Lørdag bekreftet det ene flyselskapet etter det andre at de nå lar passasjerer som var rammet av innreiseforbudet, gå ombord på fly til USA.

Forvirring

Det er imidlertid uklart hvor mange av dem som vil risikere å sette seg på et fly til USA, ettersom Trump har gjort det klart at han vil gjeninnføre forbudet så snart som mulig. Det hvite hus har bedt justisdepartementet om å bestride domstolens kjennelse og framholder at innreiseforbudet er "rettmessig og formålstjenlig".

Kjennelsen skapte stor forvirring blant reisende og flypassasjerer verden rundt lørdag. Men en rekke flyselskaper, deriblant SAS, Emirates, Qatar Airways, Air France, Swiss International, EgyptAir og Etihad uttrykte i løpet av dagen at passasjerer med gyldige reisedokumenter er velkommen til å sjekke inn på flyginger til amerikanske byer.

Varsler omkamp

Den siste uka her en rekke domstoler i USA avgitt kjennelser som bestrider reiseforbudet. Men den siste kjennelsen om midlertidig forføyning, som kommer etter en begjæring fra delstatene Washington og Minnesota, er landsomfattende. Delstatene argumenterte blant annet med at innreiseforbudet er diskriminerende.

- Dommer Robarts beslutning trer i kraft umiddelbart og setter en stopper for president Trumps grunnlovsstridige og urettmessige ordre, sier justisminister Bob Ferguson i delstaten Washington.

