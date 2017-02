Trump angriper dommer på Twitter 

- Meningen til den "såkalte dommeren" er latterlig og vil bli omgjort, skriver Trump på Twitter om James Robart, dommeren i delstaten Washington som fredag utstedte den midlertidige forføyningen.

- Når et land ikke lenger er i stand til å si hvem som kan, og hvem som ikke kan komme inn og ut, særlig av trygghet- og sikkerhetsgrunner, er det kjempetrøbbel, skriver Trump i en annen Twitter-melding lørdag ettermiddag.

I en tredje melding skriver Trump at det er "interessant" at enkelte land i Midtøsten "er enige" hva gjelder innreiseforbudet: - De vet at hvis visse folk får lov til å komme inn, er det død og ødeleggelse, skriver han videre i samme melding.

