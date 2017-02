Puerto Rico skal stemme over egen status

Fire ganger tidligere har puertoricanerne stemt over sin egen status. Sist gang var i 2012 da 54 prosent ville endre status og drøyt 61 prosent sa de foretrakk å gjøre territoriet til en delstat. Den avstemningen førte ikke til noen endring, men nå skal det altså stemmes på nytt.

Guvernør Ricardo Rossello har sagt ja til en totrinns folkeavstemning. I juni får velgerne to muligheter: delstat eller uavhengighet/fri forbindelse. Dersom det siste alternativet får flertall, blir det en ny runde for å komme med en endelig avgjørelse.

–Kolonialisme er ikke et alternativ for Puerto Rico. Det er et spørsmål om borgerrettigheter. På et tidspunkt må USA svare på kravet fra 3,5 millioner innbyggere som ønsker fullstendig demokrati, sier Rossello.

For hundre år siden kom loven som gir amerikansk statsborgerskap til Puerto Ricos innbyggere. Men de kan ikke stemme i presidentvalget, og Puerto Ricos medlemmer i Kongressen har begrenset fullmakt. Puertoricanerne betaler inn til trygdesystemet og offentlige helseordninger, men får færre velferdsgoder enn fastlandet. Det er Kongressen i Washington som har siste ord om eventuelle endringer i territoriets politiske status.

(©NTB)