Kona viste støtte til «El Chapo» i retten

Så langt har den 59 år gamle lederen for ett av Mexicos største narkotikakarteller ikke blitt innvilget noen ekteskapelig visitt fra sin over 30 år yngre kone. Guzman ble utlevert til USA for to uker siden og har sittet i isolasjon siden da. At han i det hele tatt fikk lov til å komme i sitt eget rettsmøte regnes som en liten seier. Påtalemyndigheten hadde bedt om at han deltok via videooverføring.

Guzmans advokat brukte møtet til å klage over de strenge sikkerhetstiltakene og ba om lettere tilgang til sin klient. Hun ba også om at kona, en 27 år gammel tidligere missedronning og mor til Guzmáns tvillingdøtre, får besøke ham.

–Vi ba om at hun fikk lov til å besøke ham eller ringe ham. Hun er til stede i retten i dag, men får ikke lov til å besøke ham. Vi får ikke lov til å gi ham et glass vann, sa den offentlig oppnevnte forsvareren Michelle Gelernt.

–Jeg vil ikke blande meg opp i fengselsvesenets vurdering. Dette er en spesiell sak, og det er åpenbart innført ekstra sikkerhetstiltak. Vi vet alle grunnen til det, sa dommer Brian Cogan. Guzman har to ganger klart å rømme fra mexicanske høysikkerhetsfengsler. Sist gang kom han seg ut på en ombygd motorsykkel gjennom en tunnel som var gravd under fengselet. Han ble utlevert til USA etter at han ble pågrepet igjen.

Noen få innsatte har tidligere klart å rømme fra fengselet på Manhattan hvor Guzmán sitter nå, men amerikanske myndigheter har sagt at han ikke har noen sjanse til å komme seg ut i frihet.

(©NTB)