Forvirring etter kjennelse om innreiseforbud

Qatar Airways opplyste lørdag formiddag at personer som har vært rammet av det amerikanske innreiseforbudet, igjen har lov til å fly med selskapet til USA.

Også Air France, Swiss International og EgyptAir opplyser lørdag at alle passasjerer med gyldige reisedokumenter er velkommen til å sjekke inn på flyginger til amerikanske byer.

Det skjer etter at en dommer i delstaten Washington fredag utstedte en landsomfattende midlertidig forføyning mot innreiseforbudet, som gjelder for borgere fra sju land med overveiende muslimsk befolkning.

SAS vet ikke

SAS har imidlertid ikke fått ny informasjon fra amerikanske myndigheter etter fredagens kjennelse, opplyser informasjonssjef Knut Morten Johansen til NTB lørdag ettermiddag. Selskapet vet derfor ikke om personer som er omfattet av innreiseforbudet, igjen kan sjekke inn på selskapets flyginger til USA.

Årsaken er at SAS' check inn-system for flyginger til USA er koblet til amerikanske immigrasjonsmyndigheters system, opplyser Johansen. Forbudet innebærer at personer fra land som er omfattet, blir nektet å sjekke inn av systemet.

- Nå vet vi ennå ikke om systemet fra amerikansk hold er oppdatert til å reflektere kjennelsen, sier Johansen, som opplyser at SAS jobber med å få informasjon fra amerikanske myndigheter.

- Uklarheter

Også hos Norwegian er man usikre på hva kjennelsen innebærer.

- Ettersom det fortsatt er visse uklarheter omkring innreisereglene, må vi be passasjerer som er usikre, kontakte den amerikanske ambassaden for å få beskjed om de kan reise til USA eller ikke, skriver pressetalskvinne Charlotte Holmbergh Jacobsson til NTB.

Har ikke informasjon

I en intern epost fredag i Departementet for innenlands sikkerhet (DHS) bes alle ansatte om å følge kjennelsen. Men ansatte ved USAs ambassade i Irak, et av landene som omfattes av innreiseforbudet, hadde imidlertid lørdag tilsynelatende ikke fått noen klare instrukser fra sine kollegaer i Washington.

- Vi vet ikke hva dette innebærer, men vi jobber for å skaffe mer informasjon, heter det om kjennelsen i en uttalelse fra ambassaden på spørsmål fra AP.

Ambassaden opplyser samtidig at de har fått svært mange henvendelser fra irakere som lurer på om de nå har lov til å reise inn i USA.

Varsler omkamp

Kjennelsen om ordren president Donald Trump signerte 27. januar har ikke blitt godt mottatt av Det hvite hus, som i en uttalelse fredag omtalte den som "skandaløs". Uttalelsen ble senere endret, og ordet "skandaløs" ble fjernet. Talsmann Sean Spicer understreket at presidentordren var "lovlig og hensiktsmessig".

Spicer sier justisdepartementet "så snart som mulig" vil be om at kjennelsen settes til side inntil videre.

Med ordren innførte Trump et midlertidig innreiseforbud for borgere fra Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria. USAs utenriksdepartement har opplyst at 60.000 visum har blitt annullert for borgere fra de sju landene.

