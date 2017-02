Duterte avlyser fredssamtaler med gerilja

Duterte sa på en pressekonferanse i Davao sør på Filippinene sent lørdag kveld at han kommer til å be regjeringens forhandlere om ikke å delta i samtalene, som er planlagt i Oslo senere i vår med opprørerne.

Det skjer dagen etter at presidenten avblåste våpenhvilen og ba hæren gjøre seg klar til kamp. Kommunistgeriljaene hadde da allerede kunngjort at de avslutter en snart seks måneder lang våpenhvile.

Det har vært flere runder med fredsforhandlinger mellom filippinske myndigheter og NDFP. Norge har vært involvert som tilrettelegger siden 2001. I 2013 ble forhandlingene avbrutt av daværende president Benigno Aquino.

President Rodrigo Duterte tok initiativ til nye fredssamtaler, og partene møttes igjen i Oslo i august i fjor.

