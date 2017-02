Det hvite hus gransker lekkasjer

–Presidenten tar disse lekkasjene svært alvorlig, sier pressetalsmann Sean Spicer i Det hvite hus til TV-kanalen Fox News. Han sier noe av det som har lekket ut, har vært pinlig for Trumps motparter å få gjengitt i offentligheten.

Mest oppmerksomhet har det hittil vært rundt saken Washington Post skrev om samtalen mellom Trump og Australias statsminister Malcolm Turnbull. Turnbull har uttrykt forundring over at innholdet i samtalen ble kjent, men nekter for at Trump slengte på røret.

–Samtalen ble høflig avsluttet. Vi hadde en åpen og ærlig samtale, sa statsministeren, som ikke har villet gå nærmere inn på hva som ble sagt mellom de to lederne.

Også detaljer fra presidentens telefon til Mexicos president Enrique Peña Nieto har dukket opp i mediene.

