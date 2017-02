USA sender krigsskip til Jemen

USS Cole, som er på oppdrag i Persiabukta, er nå på plass i Bab al-Mandab-stredet utenfor den sørvestlige delen av Jemen, opplyser en forsvarskilde til AFP.

- De ble sendt dit som svar på det som skjedde med den saudiarabiske fregatten, sier kilden.

Forflytningen av USS Cole ble kjent samme dag som Trump-administrasjonen besluttet å innføre nye sanksjoner mot Iran. USA har fra før to andre krigsskip i havområdet utenfor Jemen.

Ifølge saudiarabiske myndigheter benyttet jemenittiske opprørere "selvmordsbåter" for å angripe en saudiarabisk fregatt på patruljeoppdrag i Rødehavet. To av mannskapet ble drept i angrepet, som ble kjent mandag.

Den saudiarabisk-ledede koalisjonen som kjemper på vegne av Jemens internasjonale anerkjente regjering mot den jemenittiske Houthi-bevegelsen, mener det var Houthi-militsen som sto bak angrepet mot fregatten. Opprørsbevegelsen har på sin side hevdet at de angrep med en rakett.

Den saudiledede koalisjonens talsmann Ahmed Assiri hevder videre at de sjiamuslimske Houthi-opprørerne nødvendigvis må ha begynt å samarbeide med sunnibaserte al-Qaida. Han argumenterer med at Houthi-militsen ikke har tradisjon for å bruke selvmordsbombere, i motsetning til al-Qaida og IS.

Men Houthi-militsen kjemper selv mot både al-Qaida og IS, som gjentatte ganger har utført blodige selvmordsangrep mot sjiamuslimer i Jemen.

(©NTB)