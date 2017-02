USA-ledet koalisjon skal ha bombet vannrør ved IS-bastion

IS-bastionen Raqqa ligger nord i Syria, og distriktet rundt byen har i over to år vært under angrep fra amerikanskstøttede, kurdiske styrker.

Fredag meldte statskontrollerte, syriske medier at den USA-ledede koalisjonen har angrepet og ødelagt en rørledning som regnes som svært viktig for å sikre byens innbyggere rent vann.

Den USA-ledede koalisjonen har ikke kommentert opplysningene.

