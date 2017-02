USA innfører nye sanksjoner mot Iran

Dette er de første sanksjonene som Trump-administrasjonen retter mot Iran. Sanksjonene rammer 13 personer og 12 selskaper i Iran og Kina og som Washington mener støtter Teherans ballistiske rakettprogram og Revolusjonsgarden.

- Irans fortsatte støtte til terrorisme og utvikling av landets ballistiske rakettprogram utgjør en trussel mot regionen, våre internasjonale partnere og USA, heter det i en uttalelse fra Trump-administrasjonen.

- Leker med ilden

Før kunngjøringen fredag tvitret president Donald Trump at "Iran leker med ilden - de innser ikke hvor "snill" president Obama var mot dem. Ikke jeg!".

Irans utenriksminister Javad Zarif svarte deretter på Twitter at Iran "aldri tar initiativ til krig" til tross for å bli utsatt for det han mener er amerikanske trusler.

- Vi kommer aldri til å bruke våre våpen mot noen som helst, bortsett fra i selvforsvar. La oss nå se om noen av dem som klager, kan komme med tilsvarende uttalelser, skrev Zarif.

Tidligere denne uken signaliserte også Trump at hans administrasjon vil innta en hardere linje overfor Iran. Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn at Det hvite hus har formelt advart Iran etter testen av en ballistisk rakett søndag, og på grunn av støtten til sjiamuslimske opprørere i Jemen.

- Avtalebrudd

USA mener Iran med rakettesten har brutt atomavtalen mellom Iran og stormaktene som trådte i kraft i januar i fjor. Avtalen innebærer at internasjonale sanksjoner mot Iran ble fjernet, mot at det iranske atomprogrammet ble underlagt strenge vilkår og overvåking.

Iran bekreftet onsdag at landet testet en ballistisk rakett søndag, men avviste at testen var i strid med avtalevilkårene. USA mener raketten som ble testet, var av en type som kan frakte atomvåpen, og dermed i strid med avtalen.

Torsdag avviste Iran advarsler fra Washington som "grunnløse, gjentakende og provoserende". Iran framholder at rakettene skal brukes i forsvarsøyemed og ikke kan utstyres med atomstridshoder.