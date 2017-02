Tysklands utenriksminister møtte Tillerson i USA

Møtet med utenriksminister Rex Tillerson og visepresident Mike Pence fant sted torsdag. Ifølge Gabriel har de tre felles ståsted i mange saker.

- Jeg var veldig fornøyd med at vi hadde felles forståelse på en rekke områder, sier han ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA.

Han erkjenner at Tyskland og USA har ulike meninger når det gjelder innvandring, Ukraina og Russlands atferd, men disse uenighetene var ifølge Gabriel ikke tema på møtet.

Han er også fornøyd med at både Pence og Tillerson gjorde det klart at de har en sterk interesse i et sterkt Europa.

Gabriel er den første tyske toppolitikeren som har møtt medlemmer av den nye Trump-administrasjonen.

Tillerson ble først godkjent som USAs nye utenriksminister av Senatet tidligere i uken.

