Trump-rådgiver diktet opp massakre

Conway, som er kjent for å ha lansert begrepet "alternative fakta", havnet fredag i en ny klemme da hun i et intervju hevdet at to radikaliserte irakere sto bak en massakre i USA.

- Jeg er sikker på at det er nytt for folk at president Barack Obama hadde et seks måneders forbud mot innreise av irakiske flyktninger etter at to irakere kom hit til dette landet, ble radikalisert og sto bak Bowling Green-massakren. Dette fikk ikke mediedekning, sa Conway til MSNBC fredag.

Men det har aldri funnet sted noen massakre i Bowling Green, en by i delstaten Kentucky, verken utført av irakere eller noen andre.

Fakta er at to irakere som var bosatt i Bowling Green, ble tiltalt i 2011 for å ha forsøkt å sende penger og våpen til al-Qaida, og for å ha brukt veibomber mot amerikanske soldater i Irak. Begge irakerne sitter nå bak lås og slå og soner lange straffer.

Deretter innførte Obama grundigere bakgrunnssjekk av irakiske flyktninger, men han innførte aldri innreisestans eller forbud mot flyktninger fra Irak, påpeker Washington Post.

Conway stilte opp i intervjuet for å forsvare Trumps innreiseforbud for flyktninger og for å forklare at Trumps forgjenger Obama sto bak tilsvarende grep.

Fredag morgen, etter intervjuet, la imidlertid Conway ut en melding på Twitter der hun innrømmer at hun tok feil.

- Jeg mente Bowling Green-terrorister, skrev hun.

