Taliban anklages for drap på åtte i Faryab-provinsen

En talsmann for politiet i provinsen, der norske styrker hadde ansvaret for sikkerheten fra 2004 til 2012, anklager Taliban for å stå bak angrepet. Alle de drepte tilhørte samme familie.

Angrepet var rettet mot en veisperring i Almar-distriktet, og ifølge politiet hadde angriperne en medskyldig blant dem som bemannet sperringen.

Ifølge politiet forsvant infiltratøren etter angrepet, og angriperne tok med seg alle våpnene til de drepte.

(©NTB)