Svensk minister gjør narr av Trump

Lövin, som også er miljøvern- og utviklingsminister, la fredag ut bildet på sin Facebook-profil. Bildet er tatt mens hun signerer et lovforslag til Sveriges nye klimalov, og rundt henne står sju kvinnelige medarbeidere og ser på, én av dem synlig gravid.

Svenske medier og kommentatorer i sosiale medier har bemerket at bildet må være tatt som et pek til USAs president Donald Trump. Trump har flere ganger blitt avbildet på Det ovale kontor, omringet av sin stab - flesteparten av dem menn, mens han signerer nye lover.

Mer spesifikt trekker nyhetsbyrået AFP fram en sammenligning til et bilde av Trump 23. januar der han skriver under på en presidentordre som hindrer at utenlandske organisasjoner som støtter abort, mottar amerikansk pengestøtte. På dette bildet er det kun menn som omringer Trump mens han skriver under på presidentordren.

Lövin har kommentert bildet og sier det viser at "vi er en feministisk regjering". Hun sier videre at hun overlater "til dem som ser på, å tolke bildet selv".

