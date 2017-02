Razzia mot Sør-Koreas presidentpalass

Razziaen er knyttet til en stor korrupsjonssak som omfatter president Park Geun-hye. En nær venninne av presidenten, Choi Soon-sil, sitter allerede bak lås og slå, og nasjonalforsamlingen har besluttet å stille Park for riksrett ettersom hun anklages for maktmisbruk.

Det er første gang etterforskere går til aksjon mot det sterkt bevoktede presidentpalasset Det blå huset. Men sikkerhetsvakter nektet å slippe dem inn, og først etter fem timer forlot etterforskerne stedet.

En talsmann for påtalemyndigheten sier at de nå vil sende en offisiell forespørsel om ransakingsordre til landets fungerende leder, statsminister Hwang Kyo-ahn. Han har imidlertid nære bånd til Park, og utsiktene til at han gir en slik tillatelse, antas å være lik null.

Presidentpalasset regnes som militær sikkerhetssone, og påtalemyndigheten har derfor ikke lov til å gjennomsøke eiendommen uten å få tillatelse fra øverste nivå.

