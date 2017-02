Putin-kritiker kan bli utestengt fra valg

Påtalemyndigheten tok i en ankesak fredag til orde for at Navalnyj må dømmes til fem års betinget fengsel for underslag av 4,1 millioner kroner fra et statlig tømmerselskap.

- Påtalemyndigheten tar til orde for betinget dom. For dem er det viktigste å stenge meg ute fra deltakelse i valget, skriver Navalnyj på Twitter.

Navalnyj kunngjorde i desember at han ønsker å delta i presidentvalget i 2018. President Vladimir Putin har ennå ikke sagt at han skal stille til gjenvalg. Navalnyj er en kjent Putin-kritiker. Han har kalt Putin "korrupsjonens tsar".

Navalnyj ble i 2013 dømt til fem års betinget fengsel for underslag av rundt 4,1 millioner kroner, men dommen ble i høyesterett i november i fjor opphevet og sendt tilbake til en lavere instans for ny behandling. Påtalemyndigheten ber på nytt om at han dømmes til fem års betinget fengsel. Domsavsigelse i ankesaken skal finne sted 8. februar.

Navalnyj har tidligere vært tiltalt for hvitvasking og underslag fra den franske kosmetikkprodusenten Yves Rocher. Han har selv hevdet at alle rettsprosessene mot ham har vært politisk motiverte.

Navalnyj har flere ganger blitt pågrepet og noen ganger også fengslet for å ha deltatt på opposisjonsmøter. Torsdag slo Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fast at sju av pågripelsene var ulovlige og beordret russiske myndigheter til å betale 560.000 kroner i erstatning.

(©NTB)