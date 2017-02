Omstridt spionsjef blir nummer to i CIA

I 2013 ble Haspel som første kvinne utnevnt som fungerende direktør for etterretningsorganisasjonens hemmelige virksomhet, men måtte gå etter bare noen få uker. Grunnen til hennes plutselige avgang skal ha vært bekymring for at hun hadde hatt en ledende rolle i avhør etter terroren 11. September, avhør der torturmetoder som waterboarding ble brukt.

Washington Post skrev samme år at Haspel hadde «ledet et hemmelig fengsel i Thailand der to personer i varetekt ble utsatt for waterboarding og andre harde metoder». Ifølge avisen var hun også involvert i sletting av videobevis av den såkalte «forsterkede avhørsteknikken». Advokatene til flere al-Qaida-mistenkte ville bruke opptakene som bevis i retten.

Den nye CIA-sjefen Mike Pompeo sier Haspel er en «eksemplarisk etterretningsoffiser og en hengiven patriot som bringer 30 års erfaring med seg inn i den ny jobben».

–Hun har utvist lederskap og en evne til å få ting gjort og inspirere dem rundt henne.

Utnevnelsen av Haspel kommer samtidig med at det er bekymring for at amerikansk etterretning under president Donald Trump igjen kan ty til tøffe og ulovlige metoder som hemmelige pågripelser og utleveringer samt tortur. Mens Trump har sagt at han tror tortur virker, har han også sagt at han vil føye seg etter forsvarsminister James Mattis på dette feltet. Eksgeneral Mattis sier han er imot bruk av tortur.

(©NTB)