Lukasjenko langer ut mot Russland

I januar ble det kjent at Hviterussland mykner opp innreisereglene for borgere fra 80 land, deriblant USA og land i Europa. De nye visumreglene trer i kraft 9. februar, og innebærer at man kan oppholde seg i landet i fem dager uten visum.

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB etablerte kort tid senere kontroller på grensa mot Hviterussland, noe Lukasjenko fredag omtalte som et "politisk angrep".

- På hvilken måte er dette en trussel mot Russlands nasjonale sikkerhet? Vi har rett til å ta dette valget, sa Lukasjenko på en pressekonferanse som varte i hele sju timer.

Kreml svarte med en uttalelse fra pressekontoret kort tid senere, der de blant annet sa at grensetiltaket er nødvendig av sikkerhetsgrunner.

Det har ikke tidligere vært kontroller på grensa mellom de to landene.

(©NTB)